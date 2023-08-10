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В Эквадоре убили кандидата в президенты во время предвыборного митинга (видео)

Фото: Фернандо Вильявисенсио (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

В Эквадоре неизвестные убили кандидата в президенты страны Фернандо Вильявисенсио во время предвыборного митинга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Universo.

Президент Гильермо Лассо подтвердил смерть политика. Предвыборный митинг проходил в столице – городе Кито. В конце мероприятия Вильявисенсио трижды выстрелили в голову, он скончался в карете скорой помощи по пути в больницу. Кроме того, при нападении на кандидата в президенты были ранены восемь участников митинга.

Сообщается, что убитый кандидат в президенты ранее работал журналистом, он начинал карьеру в газете El Universo. В политику он пришел в 2013 году. На момент убийства ему было 59 лет.

По данным предвыборного опроса, он мог пройти во второй тур выборов, набрав 13,2% голосов избирателей вместе с левоцентристским политиком Луисой Гонсалес, за которую готовы проголосовать 26,6%.

Новый посол Украины в Эквадоре

Ранее мы писали, что 5 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении послов в Эквадоре.

"Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Перу Полюховича Юрия Юрьевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Эквадор по совместительству", - отмечается в указе.

 

 

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