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Зеленский назначил послов в Антигуа и Барбуде, а также Эквадоре

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Среда 05 июля 2023 12:34
Зеленский назначил послов в Антигуа и Барбуде, а также Эквадоре Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Владимир Зеленский подписал указы о назначении послов в Эквадоре и Антигуа и Барбуде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие указы президента.

Антигуа и Барбуди

"Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенных Штатах Америки Маркарову Оксану Сергеевну чрезвычайным и полномочным послом Украины в Антигуа и Барбуде по совместительству", - отмечается в указе.

Что известно о Маркаровой?

  • в марте 2015 года она была назначена заместителем министра финансов Украины, руководителем аппарата Министерства финансов. Уже в апреле 2016 года она стала первым замминистра финансов;
  • после отставки Александра Данилюка, Маркарова была назначена и.о. министра финансов Украины. Возглавляла должность министра финансов до 4 марта 2020;
  • уже 25 февраля 2021 года, согласно указу президента, была назначена чрезвычайным и полномочным послом Украины в Соединенных Штатах Америки.

Республика Эквадор

"Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Перу Полюховича Юрия Юрьевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Эквадор по совместительству", - отмечается в указе.

Что известно о Полюховиче?

  • с 2014 по 2016 год занимал должность советника Министра образования и науки Украины на общественных началах;
  • уже 11 сентября 2019 года был назначен на должность первого заместителя Министра образования и науки Украины, а с 10 по 25 марта 2020 - и.о. обязанностей министра;
  • с 23 декабря 2022 года – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Перу.

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Владимир Зеленский Эквадор
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