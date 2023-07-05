Зеленский назначил послов в Антигуа и Барбуде, а также Эквадоре

Президент Владимир Зеленский подписал указы о назначении послов в Эквадоре и Антигуа и Барбуде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие указы президента.

Антигуа и Барбуди

"Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенных Штатах Америки Маркарову Оксану Сергеевну чрезвычайным и полномочным послом Украины в Антигуа и Барбуде по совместительству", - отмечается в указе.

Что известно о Маркаровой?

в марте 2015 года она была назначена заместителем министра финансов Украины, руководителем аппарата Министерства финансов. Уже в апреле 2016 года она стала первым замминистра финансов;

после отставки Александра Данилюка, Маркарова была назначена и.о. министра финансов Украины. Возглавляла должность министра финансов до 4 марта 2020;

уже 25 февраля 2021 года, согласно указу президента, была назначена чрезвычайным и полномочным послом Украины в Соединенных Штатах Америки.

Республика Эквадор

"Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Перу Полюховича Юрия Юрьевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Эквадор по совместительству", - отмечается в указе.

Что известно о Полюховиче?