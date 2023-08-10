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В Еквадорі вбили кандидата у президенти під час передвиборного мітингу (відео)

Фото: Фернандо Вільявісенсіо (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

В Еквадорі невідомі вбили кандидата у президенти країни Фернандо Вільявісенсіо під час передвиборчого мітингу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Universo.

Президент Гільєрмо Лассо підтвердив смерть політика Передвиборний мітинг відбувався у столиці – місті Кіто. Наприкінці заходу Вільявісенсіо тричі вистрілили в голову, він помер у кареті швидкої допомоги на шляху до лікарні. Крім того, під час нападу на кандидата в президенти було поранено вісім учасників мітингу.

Повідомляється, що вбитий кандидат у президенти раніше працював журналістом, він розпочинав кар'єру в газеті El Universo. У політику він прийшов у 2013 році. На момент убивства йому було 59 років.

За даними передвиборчого опитування, він міг пройти до другого туру виборів, набравши 13,2% голосів виборців разом із лівоцентристським політиком Луїсою Гонсалес, за яку готові проголосувати 26,6%.

Новий посол України в Еквадорі

Раніше ми писали, що 5 липня президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення послів у Еквадорі.

"Призначити надзвичайного та повноважного посла України в Республіці Перу Полюховича Юрія Юрійовича надзвичайним та повноважним послом України в Республіці Еквадор за сумісництвом", - наголошується в указі.

 

 

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ЭквадорПрезидентські вибори