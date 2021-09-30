Перестрілка у в'язниці Еквадору: кількість жертв перевищила сотню

Кількість загиблих в результаті перестрілка в одній з найбільших в'язниць Еквадору збільшилася до 116. Про це повідомив президент країни Гільєрмо Лассо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, ще 80 ув'язнених були поранені під час сутичок у в'язниці Penitenciaria del Litoral в провінції Гуаяс.

"Дуже шкода, що злочинні угруповання намагаються перетворити в'язниці на поле битви за владу. Я прошу Бога благословити Еквадор і щоб ми могли уникнути нових людських жертв", - зазначив Лассо.

Він також зазначив, що уряд посилив військову присутність за межами об'єкта. Лассо сказав, що відправить додаткові сили безпеки та вивільнить кошти, щоб уникнути повторення подібних бунтів.

Також, за його словами, штат допомагатиме сім'ям загиблих і поранених ув'язнених.