В Еквадорі проведуть розслідування проти президента після публікації "досьє Пандори"

Національна Асамблея Еквадору (однопалатний парламент) схвалила початок розслідування щодо президента країни Гільєрмо Лассо у зв'язку з публікацією міжнародним консорціумом журналістських розслідувань (ICIJ) інформації про наявність у нього коштів в офшорах. "За" проголосували 105 депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Universo .

Пленум Національної асамблеї вирішив доручити спеціальній постійній комісії з конституційних прав провести розслідування у справі про так зване "досьє Пандори".

Комісія вимагатиме з'явитися для надання свідчень і надати всю необхідну інформацію, щоб прояснити причетність президента країни Гільєрмо Лассо до справи, пов'язаної з посиланням грошей в податкові притулки.

Лассо в минулому керував 14 офшорними компаніями, більшість з яких було зареєстровано в панамській юрисдикції. Згодом він передав свої активи двом трастам в Південній Дакоті в грудні 2017 року, через три місяці після того, як парламент Еквадору схвалив закон, що забороняє державним службовцям тримати активи в податкових притулках.

У відповідь на публікацію ICIJ глава держави визнав, що в минулому дійсно володів такими фірмами та підкреслив, що негайно позбувся них, про що також повідомлялося раніше публічно.