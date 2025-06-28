Экс-заместителя мэра Харькова подозревают в краже денег на фортификации: детали схемы

Прокуратура и полиция разоблачили преступную организацию, которая действовала под руководством бывшего заместителя городского головы Харькова.
Как передает РБК-Украина, об этом заявил новый генеральный прокурор Руслан Кравченко.
Ее участники подозреваются в хищении 5,4 млн гривен бюджетных средств, выделенных на обустройство фортификационных сооружений в условиях войны.
По данным следствия, в состав группировки входили пять человек: организатор - бывший чиновник горсовета и четверо исполнителей, среди которых двое руководителей предприятий и двое физических лиц-предпринимателей.
"Организатор и директор одного из предприятий как основной подрядчик, привлекли к противоправной деятельности руководителя фирмы-прокладки и двух таких же ФЛП, которые осуществили закупку имущества для обустройства фортификации по ценам завышенным более чем на 30% от рыночных", - отмечают в прокуратуре.
В результате действий группировки государству был нанесен ущерб на сумму более 5 миллионов гривен. Во время обысков в Харькове и области правоохранители изъяли документы, компьютеры и другие доказательства противоправной деятельности.
Бывшему заместителю мэра инкриминируют создание и руководство преступной организацией, а также растрату бюджетных средств в особо крупных размерах (ст. 255, ст. 191, ст. 366 Уголовного кодекса). Другим участникам - соучастие в схеме.
Все фигуранты задержаны. Следствие подало ходатайство в суд о содержании под стражей без права внесения залога.
Напомним, недавно правоохранители разоблачили чиновников Одесского горсовета, которые присвоили половину средств на погребение воинов. Общая сумма превышает 2 миллиона гривен.
А в Кировоградской области детективы ГБР разоблачили депутата одного из городских советов на сделке с закупкой некачественной одежды для украинских военных.
Кроме того, в Украине чиновники Вооруженных сил Украины закупали запчасти к боевым самолетам с большой переплатой. В течение двух лет фигуранты заключили контракты на закупку авиационных запчастей, что нанесло госбюджету ущерб на 27,3 млн гривен.
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