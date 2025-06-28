RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Экс-заместителя мэра Харькова подозревают в краже денег на фортификации: детали схемы

Фото: Экс-заместителя мэра Харькова подозревают в хищении 5,4 млн на фортификации (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Прокуратура и полиция разоблачили преступную организацию, которая действовала под руководством бывшего заместителя городского головы Харькова.

Как передает РБК-Украина, об этом заявил новый генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Детали дела

Ее участники подозреваются в хищении 5,4 млн гривен бюджетных средств, выделенных на обустройство фортификационных сооружений в условиях войны.

По данным следствия, в состав группировки входили пять человек: организатор - бывший чиновник горсовета и четверо исполнителей, среди которых двое руководителей предприятий и двое физических лиц-предпринимателей.

"Организатор и директор одного из предприятий как основной подрядчик, привлекли к противоправной деятельности руководителя фирмы-прокладки и двух таких же ФЛП, которые осуществили закупку имущества для обустройства фортификации по ценам завышенным более чем на 30% от рыночных", - отмечают в прокуратуре.

В результате действий группировки государству был нанесен ущерб на сумму более 5 миллионов гривен. Во время обысков в Харькове и области правоохранители изъяли документы, компьютеры и другие доказательства противоправной деятельности.

Что известно о подозрении

Бывшему заместителю мэра инкриминируют создание и руководство преступной организацией, а также растрату бюджетных средств в особо крупных размерах (ст. 255, ст. 191, ст. 366 Уголовного кодекса). Другим участникам - соучастие в схеме.

Все фигуранты задержаны. Следствие подало ходатайство в суд о содержании под стражей без права внесения залога.

Напомним, недавно правоохранители разоблачили чиновников Одесского горсовета, которые присвоили половину средств на погребение воинов. Общая сумма превышает 2 миллиона гривен.

А в Кировоградской области детективы ГБР разоблачили депутата одного из городских советов на сделке с закупкой некачественной одежды для украинских военных.

Кроме того, в Украине чиновники Вооруженных сил Украины закупали запчасти к боевым самолетам с большой переплатой. В течение двух лет фигуранты заключили контракты на закупку авиационных запчастей, что нанесло госбюджету ущерб на 27,3 млн гривен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковНациональная полиция