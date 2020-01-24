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Екстрений комітет Британії збереться через коронавірус

Новини » Політика     24.01.2020 - 15:10
Екстрений комітет Британії збереться через коронавірус
Ілюстративне фото (gadgetsbeacon.com)

Міністр охорони здоров'я Британії попередив про велику ймовірність виникнення випадків зараження в країні

Надзвичайний комітет правительства Великої Британії буде скликано сьогодні, 24 січня, щоб обговорити вірус в Китаї. Про це повідомляє Sky News.

На засідання зберуться старші міністри тоді , як у Великій Британії немає підтверджених випадків вірусу, про заявив прессекретар прем'єр-міністра.

Міністр охорони здоров'я Метт Хенкок напередодні попередив про велику ймовірність виникнення випадків зараження в країні. Втім, Британія, за його словами, до цього готова.

9 осіб у Великій Британії очікують результатів тестувань на коронавірус, ще 5 отримали підтвердження відсутності у них вірусу.

Нагадаємо, влада Китаю закрила для туристов часть Великої стіні у зв'язку з поширенням нового коронавірусу.

Крім того, у китайському місті Ухань, в якому почався спалах нового коронавіруса пневмонії, побудують тимчасову лікарні для пацієнтів з цим вірусом.

Також, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах нового коронавіруса 2019-nCoV. Станом на 24 січня жертвами вірусу стали 26 людей. При цьому кількість заражень нової пневмонією постійно зростає.

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