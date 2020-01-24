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Экстренный комитет Британии соберется из-за коронавируса

Новости » Политика     24.01.2020 - 15:10
Экстренный комитет Британии соберется из-за коронавируса
Иллюстративное фото (gadgetsbeacon.com)

Министр здравоохранения Британии предупредил о большой вероятности возникновения случаев заражения в стране

Чрезвычайный комитет правительства Великобритании будет собран сегодня, 24 января, чтобы обсудить вирус в Китае. Об этом сообщает Sky News.

На заседание соберутся старшие министры тогда, когда в Великобритании не существует подтвержденных случаев вируса, об этом заявил прессекретар премьер-министра.

Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок накануне предупредил о большой вероятности возникновения случаев заражения в стране. Впрочем, Британия, по его словам, к этому готова.

9 человек в Великобритании ожидают результатов тестов на коронавирус, еще 5 получили подтверждение отсутствия у них вируса.

Напомним, власти Китая закрыли для туристов часть Великой стены в связи с распространением нового коронавирус.

Кроме того, в китайском городе Ухань, в котором началась вспышка нового коронавируса пневмонии, построят временную больницу для пациентов с этим вирусом.

Также, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка нового коронавируса 2019-nCoV. По состоянию на 24 января жертвами вируса стали 26 человек. При этом количество заражений новой пневмонией постоянно растет.

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