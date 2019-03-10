Екстрені номери не працюють ще в одній області

Номери екстрених служб перестали працювати у Дніпропетровські області

В воскресенье, 10 марта, в Днепропетровской области перестали работать номера экстренных служб с мобильных операторов Vodafon и Kyivstar. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям области.

Как сообщается, в 05:00 в связи с повреждением магистральной линии возникли проблемы с доступом к экстренному номеру "101" с мобильных операторов Vodafon и Kyivstar.

"В случае необходимости, пользуйтесь средствами городской связи по номеру 056-744-30-19 или 056-744-25-87", - отметили в ведомстве.

В настоящее время проводятся ремонтные работы по восстановлению связи.

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожской области временно не работают номера экстренных служб из мобильных операторов Vodafon и Kyivstar. В связи с техническими неполадками временно не работают экстренные номера "101", "102", "103" и "112" с мобильных операторов Vodafon и Kyivstar.

Как писало РБК-Украина, в центре Львова сильный ветер сорвал кровлю с двухэтажного жилого дома по улице Рыбной. Ветер также повредил кровлю двух соседних домов, а также автомобиль.

Добавим, в воскресенье, 10 марта, в Украине ожидаются сильные ветры, которые будут достигать штормовых значений. Так, на территории страны ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, а в западных областях скорость ветра вырастет до 25-28 м/сек.