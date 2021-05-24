Екстрена посадка літака з винищувачем. Що відомо про затримання Протасевича на даний момент

Протасевича зняли з рейсу в Мінську

У неділю, 23 травня авіалайнер компанії Ryanair екстрено приземлився в столичному аеропорту Білорусі. Причиною незапланованої посадки Boeing 737, який прямував за маршрутом Афіни - Вільнюс, стало повідомлення про мінування.

На борту літака перебувало 123 пасажири, всіх висадили і провели в будівлю аеропорту для огляду. Серед них був і екс-головний редактор каналу NEXTA, редактор каналу "Білорусь головного мозку" Роман Протасевич. З листопада 2020 року блогер був оголошений в розшук.

23 травня в аеропорту також була затримана дівчина Протасевича, громадянка Росії Софія Сапега. Крім того, в Вільнюс не вилетіло ще 4 людини. На борту з Протасевичем могли бути співробітники КДБ Білорусі.

Сигнал про бомбу надійшов від мінських диспетчерів

Після перевірки літака і пасажирів вибуховий пристрій не було виявлено. Літак простояв в Мінську протягом 7 годин.

Як заявили в Ryanair, сигнал щодо загрози мінування екіпажу літака поступив від диспетчерів з Білорусі. Після чого в диспетчерській службі дали вказівку перенаправити судно в мінський аеропорт.

Глава авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі вважає, що даний інцидент є "піратством, яке фінансується державою". Він також зазначив, що подібне не траплялося з жодною європейською авіакомпанією.

Лайнер посадили в Мінську за вказівкою Лукашенка

Команду прийняти літак в столиці віддав сам президент Білорусі. Крім того, за дорученням Лукашенка в небо підняли винищувач МіГ-29 для супроводу лайнера.

Як повідомили в Міноборони Білорусі, в зв'язку з загрозою чергові війська ППО були приведені в готовність №1.

При цьому, як видно з маршруту слідування повітряного судна, в момент розвороту до Мінська воно знаходилося ближче до кінцевої точки прямування в Литві.

Літак погрожували збити

Опозиціонер Павло Латушко заявив, що білоруська сторона загрожувала збити літак Ryanair, якщо він не виконає посадку в Мінську.

Для цього відправили винищувач-перехоплювач, а повідомлення з погрозами передавали через диспетчерів.

Як повідомив Латушко, "винищувач-перехоплювач ВВС Білорусі подав маневром умовний сигнал пілотам лайнера авіакомпанії Ryanair: Іди за мною. Капітан цивільного повітряного судна зобов'язаний був підкоритися."

Блогер помітив стеження перед вильотом із Греції

Роман Протасевич перед затриманням встиг повідомити, що ще в Афінах за ним стежив російськомовний чоловік.

Він намагався сфотографувати на телефон документи блогера. Після чого розвернувся і пішов, хоча був наступним у черзі на паспортний контроль.

Протасевич заявив про загрозу смертної кари

Як розповів латвійському виданню Delfi.lt один з пасажирів, які перебували на борту разом з Романом Протасевичем, після повідомлення про аварійну посадку літака в Мінську блогер запанікував.

Після приземлення його відвели в сторону і речі викинули на злітно-посадкову смугу. Незадовго до того, як співробітники спецслужб повели його в невідомому напрямку Протасевич сказав: "Тут на мене чекає смертна кара".

У чому звинувачують Романа Протасевича

У листопаді 2020 року слідчий комітет Білорусі вніс Романа Протасевича до переліку осіб, причетних до терористичної діяльності. Його оголосили в розшук і заочно заарештували.

Протасевич проходить обвинуваченим у скоєнні умисних дій, спрямованих на порушення соціальної ворожнечі за ознакою професійної приналежності; організації масових заворушень; організації групових дій, що грубо порушують громадський порядок. Дані статті передбачають термін позбавлення волі до 15 років.

Телеграм-канали NEXTA і "Білорусь головного мозку" визнані екстремістськими на території Білорусі. Нагадаємо, канали NEXTA і NEXTA Life були основними джерелами інформації про протести в Білорусі після виборів президента. З їх допомогою відбувалася координація протестних рухів проти Лукашенка.

Протасевич був головним редактором NEXTA до вересня минулого року. З 2019 року він перебував у Польщі, де подав заяву про надання притулку через загрозу переслідування білоруською владою.

Повітряний простір Білорусі можуть закрити

У Франції пригрозили розширити санкції Євросоюзу проти Білорусі. Увечері 24 травня Рада Європи екстрено збереться для обговорення даного питання. Крім того, в якості ще одного заходу проти білоруської влади можуть закрити повітряний простір Білорусі.

Крім того, сьогодні на засіданні в Брюсселі прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький запропонує ввести загальну заборону на польоти для авіакомпаній з країн ЄС через білоруський повітряний простір.

Компанії AirBaltic, Wizz Air вже сьогодні перенаправляють деякі свої рейси в обліт Білорусі. Польські авіалінії LOT можуть прийняти таке рішення 24-25 травня.