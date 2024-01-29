Экстренный случай. Как получить единоразовую денежную помощь в Чехии

Экстренную неотложную помощь (mimoriadna okamžitá pomoc) в Чехии украинские беженцы могут получить наравне с чешскими гражданами. Финансовую поддержку оказывают в случае чрезвычайных ситуаций, когда есть риск потерять жилье.

Эта финансовая помощь – одноразовая. Как объясняют в Министерстве труда, такая выплата является последней возможной поддержкой, если украинские беженцы уже исчерпали гуманитарную помощь или являются уязвимыми лицами.

"Неотложная помощь не предназначена для покрытия регулярных предусмотренных расходов. Ее могут предоставить только для преодоления внезапной ситуации, когда вы оказались в непосредственной опасности потерять жилье", – отмечают в ведомстве.

Подать заявление на экстренную выплату можно в отделении "уряду праци" по месяцу проживания или онлайн через идентификацию гражданина (например, банковское ID).

Министерство труда Чехии облегчило условия заполнения для украинцев и сделало заявку на украинском языке, хотя заполнять данные нужно все равно на чешском.

Следует учесть, что в единовременной выплате откажут, если человек не подавал в текущем месяце заявку на основную гуманитарную помощь. Заявку на гуманитарную помощь следует подать до конца текущего месяца, на который подается заявление об экстренной помощи.

Для назначения экстренной помощи изучаются доходы, имущественные и социальные условия всех лиц в домохозяйстве. Учитываются доходы за 3 предыдущих и текущий месяц.