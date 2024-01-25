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Как продлить медицинское страхование беженцам в Чехии: необходимые шаги

Чехия? Прага, Четверг 25 января 2024 13:05
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Как продлить медицинское страхование беженцам в Чехии: необходимые шаги Фото: Украинские беженцы в Чехии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Чехии продолжается регистрация на продление временной защиты. В то же время украинцам нужно будет возобновить и медицинское страхование.

Как переоформить страхование на 2024 год и когда это нужно сделать, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

В Чехии работают семь медицинских страховых компаний, но большинство украинских беженцев застрахованы в VZP. Как отмечается на сайте этой компании, после продления временной защиты будет выдана новая карта медицинского страхования. Подавать заявку можно только перед истечением срока действия текущего документа, выданного при оформлении страхования.

Медицинское страхование беженцев в Чехии будет продлено до истечения срока действия новой визы временной защиты. Те, кто уже прошел онлайн-регистрацию на продление визы защиты, должны сделать следующие шаги:

  • отправить подтверждение об успешной регистрации и все необходимые документы и данные в страховую компанию – по почте, электронной почте или через личный кабинет;
  • можно принести подтверждение в отделение компании не ранее, чем через 2 дня после его получения;
  • дождаться подтверждения от страховой компании о продлении медицинского страхования до 30 сентября 2024 года, которое придет по почте или на электронный ящик.

После того, как беженцы получат визовую наклейку в паспорт, ее копию вместе с необходимыми документами следует отправить в страховую компанию. После этого беженцам придет подтверждение продления страхования до 31 марта 2025 года.

Также страховая компания может пригласить прийти в клиентский центр. После проверки документов беженцу выдадут документ о продлении медицинского страхования.

При желании страховую компанию можно поменять. Для этого достаточно на сайте новой компании подать заявку. Застрахованного человека снимут с регистрации в предыдущей компании без его участия.

Напомним, мы писали, что в Чехии будут проверяться доходы беженцев при начислении выплат. В заявке на помощь появились важные изменения.

Также мы рассказывали, что изменится для украинцев в Чехии в этом году. Страна постепенно корректирует программу поддержки, чтобы поощрить украинцев интегрироваться.

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