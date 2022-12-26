Экстренные отключения продолжатся. В YASNO рассказали о ситуации со светом в Киеве

Пока будут идти ремонты, экстренные отключения будут продолжаться. К сожалению, еще ни генерация, ни сети пока не позволяют перейти к четким графикам.

"Что важно понимать: после последних обстрелов на правом берегу Киева появились остродефицитные узлы передачи электроэнергии. Их совокупная пропускная возможность составляет более половины потребления всей столицы – именно столько же до пятницы недополучали жители правого берега. Из-за высокого потребления пришлось отключать все три группы правобережного и северного района города", - отметил Коваленко.

По его словам, в столице применены временные обходные схемы, которые позволили на выходные существенно снизить этот дефицит. Но это временные схемы, которые не позволяют пока вернуться к стабилизационным графикам.

Еще одна причина частых отключений сейчас – это локальное износ автоматики.

"Когда после длительных отключений свет подают, все начинают его употреблять избыточно. Защищая сети от перегрузок, срабатывают предохранители и отключаются автоматы. Но пока пользователи не подадут заявку, диспетчеры об этом не знают. В то же время ремонтировать такие аварии возможно только тогда, когда на линиях напряжение, поэтому приходится ждать следующей подачи электроэнергии", - добавил генеральный директор.