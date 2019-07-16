Міністр юстиції Австрії дозволив екстрадицію Фірташа до США

Фото: Дмитро Фірташ (УНІАН)

Таке рішення ухвалене після консультацій з міністерством закордонних справ країни

Міністр юстиції Австрії Клеменс Яблонер дав дозвіл на екстрадицію Дмитра Фірташа. Про це повідомляє DW, посилаючись на прес-службу Міністерства юстиції Австрії.

Міністр прийняв таке рішення після консультацій з Міністерством закордонних справ Австрії. Питання екстрадиційного арешту і подальшого доправлення українця до Сполучених Штатів наразі вирішує Земельний суд Відня.

Як зазначає видання, поки що Фірташ залишиться у в Австрії. Адвокати олігарха подали клопотання про відновлення судового розгляду справи про екстрадицію. Доки суд не ухвалить рішення щодо цього клопотання, видачу США відтерміновано.

Нагадаємо, 25 червня Верховний суд Австрії схвалив екстрадицію українського олігарха Дмитра Фірташа до Сполучених Штатів Америки.

РБК-Україна писало, що Фірташ був затриманий у Відні у березні 2014 року ФБР за запитом на екстрадицію. Бізнесмену закидають підкуп індійських чиновників на загальну суму 18,5 млн доларів для отримання ліцензій на розробку ільменітових родовищ в штаті Андхра-Прадеш.

21 лютого 2017 року Вищий земельний суд Відня прийшов до висновку про допустимість екстрадиції та кримінального переслідування Фірташа на вимогу США. Однак у грудні 2017 року Верховний суд Австрії вирішив розглянути апеляцію українського бізнесмена про перегляд дозволу на його екстрадицію. Саму екстрадиційну процедуру призупинили.

У червні 2019 року адвокат бізнесмена Ден Уебб зазначив, що якщо Верховний суд Австрії прийме рішення про екстрадицію, то Фірташа можуть видати США через 7-10 днів після судового рішення.

Відзначимо, в листопаді 2015 року глава МВС України Арсен Аваков заявляв, що Фірташ буде затриманий у разі свого повернення до країни в зв'язку з відповідним зверненням Міністерства юстиції США. Сам олігарх називав дії української влади щодо себе злочинними.