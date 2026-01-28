Экс-судье Тандыру разрешили выйти из СИЗО под залог

Святошинский районный суд Киева 28 января продлил меру пресечения бывшему судье по делу о смертельном ДТП и гибели военного Нацгвардии Украины. Но разрешил ему выход под залог.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий пресс-службы суда.
Отмечается, что речь идет о деле бывшего судьи Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра. В 2023 году экс-судья совершил ДТП, в результате чего погиб военный НГУ.
По ходатайству обвинения и решением Святошинского райсуда, Тандыру продлена мера пресечения в виде содержания под стражей. Но просьбу прокурора суд удовлетворил только частично.
Решением суда впервые разрешили Тандыру выйти под залог. Сумма залога, под которую бывший судья сможет выйти из СИЗО, составила 119,88 млн гривен.
Напомним, 26 мая 2023 года Алексей Тандыр, управляя автомобилем Lexus ES350, за несколько минут до начала комендантского часа сбил 22-летнего военнослужащего Национальной гвардии Вадима Бондаренко. ДТП произошло на блокпосту на въезде в Киев со стороны Житомирской трассы. От полученных травм нацгвардеец погиб на месте.
После того, как обстоятельства ДТП стали доступны широкой общественности, Тандыра задержали и поместили в СИЗО. Предполагается, что в момент аварии Тандыр был пьян. Среди прочего, он пытался фальсифицировать результаты анализов.
Только в августе 2024 года Тандыра уволили с должности судьи Макаровского районного суда Киевской области. В целом ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Интересно, что недавно Тандыру удалось выиграть дело против Украины по иску, который он подал в Европейский суд по правам человека. Последний признал, что содержание Тандыра под стражей без определения залога якобы нарушило так называемые европейские стандарты свободы и безопасности. Учитывая это, ЕСПЧ присудил Тандыру 2 100 евро компенсации и 250 евро возмещения судебных расходов.