Экс-секретарь Киевсовета Бондаренко заявил, что суд без всяких доказательств продлил ему домашний арест

Печерский районный суд без всяких доказательств продлил срок действия меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста для экс-секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко до 10 октября этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление в Facebook.

"Печерский районный суд продлил мне срок действия меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 10 октября этого года. Удивительно, но следователь Государственного бюро расследований, который не является участником этого производства, заранее знал время и дату судебного разбирательства. Удивительно, но следственная судья находилась постоянно в телефоне. Удивительно, но никаких доказательств для продления меры пресечения не было", - написал Владимир Бондаренко.

Он отметил, что это политическое дело, которое не имеет никакого шанса дойти до приговора, кроме оправдательного.

"Странно, но... Не удивительно. Потому что это Печерский районный суд города Киева. И политическое дело. Дело, которое не имеет ни одного, ни малейшего варианта дойти до приговора. Разве что до оправдательного. Зеленой власти очень не нравятся оппозиционные фракции, особенно в Киеве", - подчеркнул Владимир Бондаренко.