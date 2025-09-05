ua en ru
Экс-секретарь Киевсовета Бондаренко заявил, что суд без всяких доказательств продлил ему домашний арест

Киев, Пятница 05 сентября 2025 17:32
Экс-секретарь Киевсовета Бондаренко заявил, что суд без всяких доказательств продлил ему домашний арест Фото: бывший секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко (kmr.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Печерский районный суд без всяких доказательств продлил срок действия меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста для экс-секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко до 10 октября этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление в Facebook.

"Печерский районный суд продлил мне срок действия меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 10 октября этого года. Удивительно, но следователь Государственного бюро расследований, который не является участником этого производства, заранее знал время и дату судебного разбирательства. Удивительно, но следственная судья находилась постоянно в телефоне. Удивительно, но никаких доказательств для продления меры пресечения не было", - написал Владимир Бондаренко.

Он отметил, что это политическое дело, которое не имеет никакого шанса дойти до приговора, кроме оправдательного.

"Странно, но... Не удивительно. Потому что это Печерский районный суд города Киева. И политическое дело. Дело, которое не имеет ни одного, ни малейшего варианта дойти до приговора. Разве что до оправдательного. Зеленой власти очень не нравятся оппозиционные фракции, особенно в Киеве", - подчеркнул Владимир Бондаренко.

Напомним, в июле Государственное бюро расследований вручило бывшему секретарю Киевсовета сообщение о подозрении в служебной халатности и содействии уклонению от военной службы.

Как отметил Владимир Бондаренко, подозрение ему выдвинули за то, что он подписал письмо на имя главы КГГА Тимура Ткаченко о возможности выполнения работником Киевсовета, который служит в ВСУ, обязанностей управляющего делами.

Бондаренко заявил, что расценивает действия правоохранителей как продолжение политического давления на него как представителя оппозиции.

Владимир Бондаренко КГГА Киев Киевсовет
