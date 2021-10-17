Інформація про експропріацію газу змусить іноземні компанії піти з України, - нардеп

"Як тільки ця чутка почала розповсюджуватися, а це ж останні три тижні, то можна сказати одне - вже деякі іноземні компанії, які на вигідних для нас умовах закачали в наше сховище газ для того, щоб потім розпоряджатися їм, вони почали вже відбирати цей газ", - заявив нардеп.

Він також наголосив, що чутки про експропріацію газу чи введення заборони на його реалізацію приватними компаніями призведе до скорочення інвестицій.

Нагадаємо, раніше лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія озвучив ідею влади заборонити приватному бізнесу вільно продавати свій газ.

Це викликало критику експертів, нардепів та міжнародних фахівців, які попередили про катастрофічні наслідки для української економіки.