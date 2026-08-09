Экс-прокурор развязал войну против СМИ из-за расследования об "адвокатах-хакерах"

Экс-бывший заместитель главного военного прокурора Дмитрий Борзых подал иск против издания ZN.UA и редактора Инны Ведерниковой. Поводом стало расследование о "деле адвокатов-хакеров".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ZN.UA.
Долгих требует опровергнуть информацию, обнародованную в журналистском расследовании "Дело адвокатов-хакеров. Как НАБУ обнаружило паразитов" и последующих материалах.
Истец оспаривает освещение сведений, проверяемых НАБУ, а также обнародование его имени в статусе подозреваемого до вступления приговора в силу суда.
Кроме того, он просит взыскать с ответчиков почти 800 тыс. грн судебных издержек, из которых 300 тыс. грн заявлено в качестве компенсации за юридическую помощь.
Напомним, НАБУ сообщило о подозрении трем адвокатам компании "Гарантия ваших прав", включая Борзых. По версии следствия, фигуранты имели несанкционированный доступ к материалам не менее 100 уголовных производств, из которых около 30 касались топкоррупции и находились в производстве НАБУ.
В ответ на запрос адвокатов ZN.UA в НАБУ подтвердили, что Борзых подозреваем в производстве №52023000000000620. Также в Бюро обратили внимание на позицию Верховного Суда: отрицание или опровержение сведений досудебного расследования должно производиться в рамках уголовного, а не гражданского процесса.
Представители СМИ указывают, что истец фактически пытается через гражданский суд получить оценку обстоятельств уголовного дела.
Адвокат издания Евгений Воробьев заявил, что иск имеет признаки давления на журналистов из-за судебных механизмов и финансовых требований.
Представитель Инны Ведерниковой, адвокат Роман Васильняк отметил, что стороны находятся в неравных условиях.
По данным портала "Судебная власть Украины" и ЕГССР, ход автораспределения исков Борзых содержит признаки "судебной карусели":
Издание ранее также сообщало о возможных родственных связях истца с председателем Печерского суда Русланом Козловым.
В ZN.UA отмечают, что дело касается права СМИ информировать общество. Редакция считает законодательные ограничения на обнародование имен подозреваемых угрозой свободе слова и противоречием европейским стандартам и будет защищать позицию в суде.
Это уже не первый случай, когда решения Печерского районного суда Киева вызывают острую критику медиасообщества из-за ограничения свободы слова и работы журналистов.
В июле 2026 года этот же суд принял временный запрет на публикацию совместного расследования "Слідства.Інфо" и Центра противодействия коррупции. Материал касался имущества, соглашений и инвестиций брата директора Государственного бюро расследований - харьковского бизнесмена Александра Сухачева (в расследовании речь шла о 143 объектах недвижимости).
Суд обосновал решение "мерами обеспечения будущего иска", ссылаясь на возможный "неотвратимый ущерб" физическому лицу и нарушение коммерческой тайны.
Прецедент вызвал волну возмущения. В ответ возникла "Инициатива 143" : сначала восемь ведущих украинских медиа одновременно опубликовали заблокированный материал, впоследствии к акции солидарности присоединились еще десятки редакций. Расследование, которое суд пытался остановить, всего за несколько дней собрало миллионы пересмотров.