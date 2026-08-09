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Экс-прокурор развязал войну против СМИ из-за расследования об "адвокатах-хакерах"

20:47 09.08.2026 Вс
3 мин
Дмитрий Борзых подал в суд на журналистов
aimg Сергей Новиков
Экс-прокурор развязал войну против СМИ из-за расследования об "адвокатах-хакерах" Экс-заместитель прокурора судится с журналистами (фото: РБК-Украина)
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Экс-бывший заместитель главного военного прокурора Дмитрий Борзых подал иск против издания ZN.UA и редактора Инны Ведерниковой. Поводом стало расследование о "деле адвокатов-хакеров".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ZN.UA.

Долгих требует опровергнуть информацию, обнародованную в журналистском расследовании "Дело адвокатов-хакеров. Как НАБУ обнаружило паразитов" и последующих материалах.

Истец оспаривает освещение сведений, проверяемых НАБУ, а также обнародование его имени в статусе подозреваемого до вступления приговора в силу суда.

Кроме того, он просит взыскать с ответчиков почти 800 тыс. грн судебных издержек, из которых 300 тыс. грн заявлено в качестве компенсации за юридическую помощь.

Обстоятельства дела и позиция НАБУ

Напомним, НАБУ сообщило о подозрении трем адвокатам компании "Гарантия ваших прав", включая Борзых. По версии следствия, фигуранты имели несанкционированный доступ к материалам не менее 100 уголовных производств, из которых около 30 касались топкоррупции и находились в производстве НАБУ.

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В ответ на запрос адвокатов ZN.UA в НАБУ подтвердили, что Борзых подозреваем в производстве №52023000000000620. Также в Бюро обратили внимание на позицию Верховного Суда: отрицание или опровержение сведений досудебного расследования должно производиться в рамках уголовного, а не гражданского процесса.

Представители СМИ указывают, что истец фактически пытается через гражданский суд получить оценку обстоятельств уголовного дела.

Адвокат издания Евгений Воробьев заявил, что иск имеет признаки давления на журналистов из-за судебных механизмов и финансовых требований.

Представитель Инны Ведерниковой, адвокат Роман Васильняк отметил, что стороны находятся в неравных условиях.

Экс-прокурор развязал войну против СМИ из-за расследования об &quot;адвокатах-хакерах&quot;Эксзаместитель прокурора судится с журналистами (коллаж: zn.ua)

Распределение дела и позиция медиа

По данным портала "Судебная власть Украины" и ЕГССР, ход автораспределения исков Борзых содержит признаки "судебной карусели":

  • первичное заявление попало к судье Татьяне Ильевой, но было отозвано истцом
  • следующий иск получил судья Евгений Хайнацкий, взявший самоотвод из-за личного знакомства с Борзых
  • после повторного распределения Ильева также заявила о самоотводе
  • в конце концов, дело назначили судьи Алексею Соколову.

Издание ранее также сообщало о возможных родственных связях истца с председателем Печерского суда Русланом Козловым.

В ZN.UA отмечают, что дело касается права СМИ информировать общество. Редакция считает законодательные ограничения на обнародование имен подозреваемых угрозой свободе слова и противоречием европейским стандартам и будет защищать позицию в суде.

Давление Печерского суда на журналистские расследования

Это уже не первый случай, когда решения Печерского районного суда Киева вызывают острую критику медиасообщества из-за ограничения свободы слова и работы журналистов.

В июле 2026 года этот же суд принял временный запрет на публикацию совместного расследования "Слідства.Інфо" и Центра противодействия коррупции. Материал касался имущества, соглашений и инвестиций брата директора Государственного бюро расследований - харьковского бизнесмена Александра Сухачева (в расследовании речь шла о 143 объектах недвижимости).

Суд обосновал решение "мерами обеспечения будущего иска", ссылаясь на возможный "неотвратимый ущерб" физическому лицу и нарушение коммерческой тайны.

Прецедент вызвал волну возмущения. В ответ возникла "Инициатива 143" : сначала восемь ведущих украинских медиа одновременно опубликовали заблокированный материал, впоследствии к акции солидарности присоединились еще десятки редакций. Расследование, которое суд пытался остановить, всего за несколько дней собрало миллионы пересмотров.

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