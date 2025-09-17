У экс-президента Бразилии Болсонару обнаружили рак кожи

В бразильском госпитале DF Star сообщили, что Жаир Болсонару покинул больницу, куда был госпитализирован накануне из-за рвоты, головокружения и пониженного давления.

В медицинском учреждении подчеркнули, что его состояние улучшилось, однако потребуется дальнейшее наблюдение. Анализы также показали наличие плоскоклеточного рака кожи, что потребует регулярного контроля за состоянием здоровья бывшего президента.

"Исследования показали, что двое из (кожных - ред.) образований являлись ранней стадией рака кожи. Они уже были удалены, но необходимо регулярное наблюдение, чтобы убедиться, что новые образования не появляются и удаление было полным", - уточнили там.