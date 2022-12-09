Отстраненный президент Перу запросил политическое убежище в Мексике

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Twitter министра иностранных дел Мексики Марсело Эбрарда.

В своей публикации глава мексиканского внешнеполитического ведомства также показал само прошение, подписанное адвокатом Виктором Льендо.

Кастильо подтвердил, что направил прошение об убежище, которое было получено в посольстве Мексики сегодня рано утром. Мы начали консультации с перуанскими властями", - написал Эбрард.

Напомним, что президент Перу Педро Кастильо сегодня заявил, что распускает Конгресс и заменяет его на "чрезвычайное правительство". А через несколько часов после этого парламент страны проголосовал за его отстранение от должности.

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