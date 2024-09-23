Экс-премьер Швеции назвал два условия для долгосрочного мира с Россией

Для долгосрочного мира между Украиной и Россией должны быть соблюдены два условия. Одно из них - потеря российским диктатором Владимиром Путиным власти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на колонку бывшего премьера Швеции Карла Бильдта.
Он отметил, что пока глава Кремля и его ближайшее окружение продолжают верить в способность сломить волю украинцев и их партнеров на Западе, война будет продолжаться. Но ситуация измениться, когда в РФ осознают, что такой сценарий невозможен.
"Хотя в этом году этого, наверное, не произойдет, в 2025 такой сценарий не будет невероятным. В этот момент, возможно, появится какое-то временное соглашение о прекращении боевых действий, которое не принесет "победы" ни одной из сторон", - считает Бильдт.
Но, по его словам, долгосрочный мир - более сложная задача. Бывший глава шведского правительства считает, что такой мир невозможен без выполнения двух условий.
"Во-первых, Путин должен лишиться власти. Он железной хваткой контролирует Кремль и российское общество, и он слишком одержим своими имперскими идеями, чтобы когда-нибудь согласиться на настоящий мир", - подчеркнул Бильдт.
При этом второе условие, которое назвал экс-премьер, - защита будущего Украины членством в ЕС и надежными западными механизмами безопасности.
Напомним, Украина готовится к проведению второго саммита мира, на который хотят пригласить представителей России. Для проведения мероприятия разрабатывается мирный план.
Украинские чиновники уже неоднократно заявляли, что хотят представить такой план России. Он будет основан на пунктах украинской формулы мира.
Более детально о мирном плане - в материале РБК-Украина.
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