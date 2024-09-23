Експрем'єр Швеції назвав дві умови для довгострокового миру з Росією

Він зазначив, що доки глава Кремля та його найближче оточення продовжують вірити у здатність зламати волю українців та їхніх партнерів на Заході, війна триватиме. Але ситуація зміниться, коли у РФ усвідомлять, що такий сценарій неможливий.

"Хоча цього року цього, напевно, не станеться, у 2025 році такий сценарій не буде неймовірним. У цей момент, можливо, з'явиться якась тимчасова угода про припинення бойових дій, яка не принесе "перемоги" жодній із сторін", - вважає Більдт.

Але, за його словами, довгостроковий мир - більш складне завдання. Колишній глава шведського уряду вважає, що такий мир неможливий без виконання двох умов.

"По-перше, Путін повинен втратити владу. Він залізною хваткою контролює Кремль і російське суспільство, і він занадто одержимий своїми імперськими ідеями, щоб колись погодитися на справжній мир", - наголосив Більдт.

При цьому друга умова, яку назвав екс-прем'єр, - захист майбутнього України членством у ЄС та надійними західними механізмами безпеки.