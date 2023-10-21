Чиновницу мэрии Рубежного приговорили к 15 годам тюрьмы за работу в РФ

Бывшую сотрудницу Рубежанского городского совета признали виновной в государственной измене и коллаборационной деятельности.

Прокуроры в суде доказали, что в мае 2022 года женщина добровольно перешла на сторону врага. Она вступила в преступный сговор с представителями "ЛНР" и оккупационными властями РФ, заняла "должность" руководителя отдела правовой работы в нелегитимном органе местного самоуправления - так называемой "администрации города Рубежное ЛНР".

Фото: Чиновницу Рубежанского городского совета заочно арестовали на 15 лет за госизмену (gp.gov.ua)

Ее заочно приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества, а также лишение права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, государственных и коммунальных предприятиях, учреждениях и организациях сроком на 15 лет.

Ранее мы писали, что СБУ вынесло подозрение российскому пропагандисту, призывавшему бомбить украинские города.

Стало известно, что СБУ вынесла обвинение судье Керченского городского суда, которая сфабриковала дело против крымских татар. В 2014 году после оккупации полуострова она перешла на сторону врага.

Также мы писали, что СБУ обнаружила на западной Украине масштабное хищение бюджетных средств, выделенных на нужды переселенцам.