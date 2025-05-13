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Экс-работник АЭС планировал диверсию по энергосетям Киева: СБУ сорвала вражеский план

Фото: Бывший работник АЭС пытался уничтожить энергосети Киева (SecurSerUkraine)
Автор: Владислава Ткаченко

Служба безопасности Украины задержала вражеского агента, который готовил российскую атаку дронами-камикадзе по высоковольтным линиям электропередач, соединяющим Ровенскую АЭС с Киевом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

Детали дела

По данным следствия, фигурант должен был установить GPS-маячок для наведения "Шахедов" на критическую инфраструктуру.

По оперативной информации, задержанный - бывший работник Ровенской атомной станции.

После увольнения с режимного объекта мужчина попал в поле зрения российской военной разведки. Весной 2025 года с ним вышел на связь кадровый сотрудник группы из Подмосковья и предложил сотрудничество за денежное вознаграждение.

Агент согласился и получил от россиян четкие инструкции. Его задачей было установить трекинговое устройство на одну из опор ЛЭП.

Фото: Бывший работник АЭС пытался уничтожить энергосети Киева

Именно по этому сигналу враг планировал направить удар дронами, чтобы оставить без света столицу и прилегающие районы.

Перед попыткой диверсии агент провел разведку украинских подразделений, охраняющих АЭС. Затем тайно приблизился к опоре и попытался активировать GPS-модуль. В этот момент его задержали контрразведчики СБУ.

Что грозит

Во время обыска у фигуранта изъяли мобильный телефон с доказательствами связи с представителями гру рф. Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 113 УК Украины - диверсия в условиях военного положения.

Злоумышленник взят под стражу. В случае доказательства вины ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ недавно задержала агента Федеральной службы безопасности (ФСБ), который шпионил за Силами обороны переодевшись в военную форму.

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