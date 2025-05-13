Экс-работник АЭС планировал диверсию по энергосетям Киева: СБУ сорвала вражеский план

Служба безопасности Украины задержала вражеского агента, который готовил российскую атаку дронами-камикадзе по высоковольтным линиям электропередач, соединяющим Ровенскую АЭС с Киевом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.
По данным следствия, фигурант должен был установить GPS-маячок для наведения "Шахедов" на критическую инфраструктуру.
По оперативной информации, задержанный - бывший работник Ровенской атомной станции.
После увольнения с режимного объекта мужчина попал в поле зрения российской военной разведки. Весной 2025 года с ним вышел на связь кадровый сотрудник группы из Подмосковья и предложил сотрудничество за денежное вознаграждение.
Агент согласился и получил от россиян четкие инструкции. Его задачей было установить трекинговое устройство на одну из опор ЛЭП.
Именно по этому сигналу враг планировал направить удар дронами, чтобы оставить без света столицу и прилегающие районы.
Перед попыткой диверсии агент провел разведку украинских подразделений, охраняющих АЭС. Затем тайно приблизился к опоре и попытался активировать GPS-модуль. В этот момент его задержали контрразведчики СБУ.
Во время обыска у фигуранта изъяли мобильный телефон с доказательствами связи с представителями гру рф. Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 113 УК Украины - диверсия в условиях военного положения.
Злоумышленник взят под стражу. В случае доказательства вины ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ недавно задержала агента Федеральной службы безопасности (ФСБ), который шпионил за Силами обороны переодевшись в военную форму.
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