Експрацівник АЕС планував диверсію по енергомережах Києва: СБУ зірвала ворожий план

Деталі справи

За даними слідства, фігурант мав встановити GPS-маячок для наведення "Шахедів" на критичну інфраструктуру.

За оперативною інформацією, затриманий - колишній працівник Рівненської атомної станції.

Після звільнення з режимного об’єкта чоловік потрапив у поле зору російської воєнної розвідки. Навесні 2025 року з ним вийшов на зв’язок кадровий співробітник гру з Підмосков’я і запропонував співпрацю за грошову винагороду.

Агент погодився та отримав від росіян чіткі інструкції. Його завданням було встановити трекінговий пристрій на одну з опор ЛЕП.

Фото: Колишній працівник АЕС намагався знищити енергомережі Києва

Саме за цим сигналом ворог планувавспрямувати удар дронами, щоб залишити без світла столицю та прилеглі райони.

Перед спробою диверсії агент провів розвідку українських підрозділів, які охороняють АЕС. Потім таємно наблизився до опори і спробував активувати GPS-модуль. У цей момент його затримали контррозвідники СБУ.

Що загрожує

Під час обшуку у фігуранта вилучили мобільний телефон із доказами зв’язку з представниками гру рф. Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 113 КК України - диверсія в умовах воєнного стану.

Зловмисника взято під варту. У разі доведення провини йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.