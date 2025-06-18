Экс-посол США в Украине будет баллотироваться в Конгресс, чтобы "противостоять Трампу"

Отставка Бринк

Напомним, в начале апреля стало известно, что посол США в Украине Бриджит Бринк подала в отставку. Однако тогда причины такого решения были неизвестны.

В то же время СМИ сообщали, что Бринк ушла с должности посла из-за усиления разногласий в политике с администрацией президента США Дональда Трампа.

Впоследствии Бринк объяснила причину своей отставки. По ее словам, причиной стала "невозможность добросовестно выполнять государственную политику" американского президента Дональда Трампа. В частности, из-за его давления на Украину, а не на Россию.

Добавим, в начале апреля российские оккупанты ударили по Кривому Рогу. Тогда баллистическая ракета с кассетной боевой частью взорвалась в воздухе возле детской площадки. Из-за такой атаки погибли девять детей, также дети были среди пострадавших.

Тогдашняя посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировав на эту трагедию в соцсети X не упомянула о причастности России к атаке. Она указала, что "такой удар - очередное доказательство, почему войну нужно прекратить".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его "неприятно удивила" реакция Бринк на удар по Кривому Рогу. Он назвал такую реакцию слабой.

Уже на следующий день Бринк снова отреагировала на террористический удар по Кривому Рогу, уточнив, что в нем виновата Россия.

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