Экс-посол Бринк рассказала, как Трамп "подставил" посольство США в Украине

21:33 21.05.2026 Чт
2 мин
Дипломат утверждает, что президент США поставил под угрозу жизни дипломатов
aimg Иван Носальский
Экс-посол Бринк рассказала, как Трамп "подставил" посольство США в Украине Фото: Бриджит Бринк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Решение администрации Дональда Трампа приостановить военную помощь Украине в 2025 году стало неожиданностью для американского посольства в Киеве. Вашингтон игнорировал своих же дипломатов.

Как передает РБК-Украина, об этом в интервью Reuters заявила бывший посол США в Украине Бриджит Бринк.

Как напомнила дипломат, в марте 2025 года администрация Трампа ставила на паузу всю военную помощь Украине, в том числе и ракеты для систем ПВО, которые помогали защищать не только украинцев, но и сотрудников американского посольства.

"У меня на месте было 1000 человек, все - гражданские. И нас защищали украинцы, используя американское и другое оборудование", - сказала она.

Бринк подчеркнула, что прекращение военной помощи Украине произошло без предупреждения.

"Когда мы пытались выяснить, почему ее остановили, мы не получили ответа", - отметила она.

При этом дипломат обращалась в Пентагон, Госдепартамент и Белый дом и "везде, куда только могла, "потому что нас беспокоило, что это означает не только для украинцев, но и для нашей собственной безопасности".

По ее словам, сотрудники посольства работали за кулисами, пытаясь убедить администрацию Трампа возобновить помощь, на что та согласилась 11 марта. Но официального ответа от администрации Трампа о причине приостановки помощи так и не последовало.

Последней каплей, как подчеркнула Бринк, стала политика Трампа "умиротворения" в отношении Украины - стремление к более тесным связям с российским диктатором Владимиром Путиным при одновременном возложении вины за российскую агрессию на Украину.

Стоит заметить, что Бринк на должность посла США в Украине была назначена еще во время президентства Джо Байдена. Она является демократом.

Увольнение Бринк

Напомним, в апреле 2025 года Бриджит Бринк ушла в отставку с должности посла США в Украине.

Вместо Бринк временным поверенным в делах США в Украине стала Джули Дэвис.

28 апреля стало известно, что Дэвис также уходит в отставку из-за разногласий с президентом США Дональдом Трампом.

5 сценариев Кремля. Что известно об угрозе с Севера и реально ли новое наступление из Беларуси
