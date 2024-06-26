ua en ru
Ср, 26 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Экс-чиновнику Генпрокуратуры Щербине дали шесть лет тюрьмы за вымогательство взятки

Киев, Среда 26 июня 2024 14:19
UA EN RU
Экс-чиновнику Генпрокуратуры Щербине дали шесть лет тюрьмы за вымогательство взятки Фото: экс-чиновник Генпрокуратуры Щербина получил шесть лет тюрьмы за взятку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Акимова, Наталья Юрченко

Бывший начальник Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Игорь Щербина признан виновным в деле о взятке. Ему присудили шесть лет за решеткой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

САП не указывает конкретное имя подсудимого. Однако, по данным источников РБК-Украина, речь идет об Игоре Щербине.

По данным следствия, Щербина подстрекал к предоставлению взятки тогдашнему директору Госбюро расследований Роману Трубе в размере 150 тысяч долларов за якобы закрытие уголовного производства.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) приговорил фигуранта к шести годам тюрьмы. Его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369, ч. 1 ст. 263 УК Украины.

Обвиняемого сразу после оглашения решения суда взяли под стражу. Суд также постановил конфисковать все имущество Щербины и лишить его чин старшего советника юстиции.

Дело Щербины

Как известно, дело бывшего начальника Главного следственного управления тогда еще Генеральной прокуратуры Игоря Щербины тянется с 2019 года.

Как установили правоохранители, он требовал от одной из столичных компаний-застройщиков взятку в размере 150 тысяч долларов для якобы подкупа тогдашнего руководителя ГБР Романа Трубы за закрытие уголовного производства.

Фигуранты получили 75 тысяч долларов аванса и были задержаны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГБР Суд Коррупция Офис Генпрокурора
NEWS
Отключения стали более длительными. В Минэнерго объяснили, что происходит и когда света станет больше
Отключения стали более длительными. В Минэнерго объяснили, что происходит и когда света станет больше
DAILY
Посол ЕС Катарина Матернова: 2030 год – реалистичная дата окончания переговоров с Евросоюзом
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Посол ЕС Катарина Матернова: 2030 год – реалистичная дата окончания переговоров с Евросоюзом