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Експосадовцю Генпрокуратури Щербині дали шість років тюрми за вимагання хабаря

Київ, Середа 26 червня 2024 14:19
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Експосадовцю Генпрокуратури Щербині дали шість років тюрми за вимагання хабаря Фото: експосадовець Генпрокуратури Щербина отримав шість років тюрми за хабар (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Акимова, Наталія Юрченко

Колишнього начальника Головного слідчого управління Генеральної прокуратури Ігоря Щербину визнали винним у справі про хабар. Йому присудили шість років за ґратами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

САП не вказує конкретного імені підсудного. Проте, за даними джерел РБК-Україна, йдеться про Ігоря Щербину.

За даними слідства, Щербина підбурював до надання хабаря тодішньому директору Держбюро розслідувань Роману Трубі розміром 150 тисяч доларів за начебто закриття кримінального провадження.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) засудив фігуранта на шість років тюрми. Його визнали винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369, ч. 1 ст. 263 КК України.

Обвинуваченого відразу після оголошення рішення суду взяли під варту. Суд також ухвалив конфіскувати все майно Щербини та позбавити його чину старшого радника юстиції.

Справа Щербини

Як відомо, справа колишнього начальника Головного слідчого управління тоді ще Генеральної прокуратури Ігоря Щербини тягнеться з 2019 року.

Як встановили правоохоронці, він вимагав від однієї зі столичних компаній-забудовників хабар у розмірі 150 тисяч доларів для нібито підкупу тодішнього керівника ДБР Романа Труби за закриття кримінального провадження.

Змовники отримали 75 тисяч доларів "авансу" та були затримані.

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