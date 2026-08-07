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Экспорт зерна из Украины критически сократится из-за ударов РФ по портам

22:59 07.08.2026 Пт
2 мин
Есть ли альтернатива для перевозки украинского зерна за границу?
aimg Елена Бджола
Фото: украинское зерно в порту Одессы (Getty Images)

Поставка аграрной продукции из Украины в этом сезоне может сократиться более чем наполовину. Российские атаки нарушили работу черноморских портов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Украина может потерять более 50% экспорта зерна

По данным Министерства сельского хозяйства Украины, страна может экспортировать около 29,6 млн тонн сельскохозяйственной продукции в 2026-27 маркетинговом году.

Это на 54% меньше, чем предварительная отметка в 64,4 миллиона тонн.

Экспорт пшеницы может сократиться на 53% до 8,3 миллионов тонн по сравнению с предыдущим прогнозом. Украина - одна из крупнейших стран-поставщиков зерна в мире, пишет издание.

Сельскохозяйственный сектор генерировал более половины ее экспортных доходов в прошлом году. Российские атаки на порты Одессы, обычно обрабатывающие около 90% поставок зерна, перекрывают эти потоки.

Есть ли альтернатива

Альтернативные маршруты через Дунай ограничены засухой, приведшей к рекордно низкому уровню воды в реке.

Новый урожай заполняет хранилища и оказывает влияние на внутренние цены. Приблизительно 59 миллионов тонн зернохранилищ в Украине могут быть полностью заполнены до начала ноября. А к концу осени дефицит составит около 11 миллионов тонн.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина:

  • одобрила субсидированные кредиты для сельскохозяйственных производителей,
  • планирует дальнейшие меры по увеличению мощностей для хранения.

Украина также обратилась в Европейскую Комиссию с просьбой предоставить 220 миллионов евро (253 миллиона долларов США) в виде грантов. Это требуется для субсидирования процентов по кредитам малым и средним фермерам.

Киев и Бухарест договорились расширить поставки через румынский порт Констанца. Государственный железнодорожный оператор Украины "Укрзализныця" ищет больше транзитных маршрутов.

Зерно уже перенаправляется через Румынию, Словакию и Венгрию, однако эти показатели не могут полностью заменить экспортные мощности Одессы.

Ранее РБК-Украина писало, что прямые потери Украины от недополучения экспортной выручки составят более 2 миллиардов долларов. Это касается второй половины 2026 года.

Также 6 августа стало известно, что оккупанты нанесли удар по еще одному гражданскому судну в Черном море - погиб украинский моряк.

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