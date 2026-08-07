Експорт зерна з України критично скоротиться через удари РФ по портах

Україна може втратити понад 50% експорту зерна

За даними Міністерства сільського господарства України, країна може експортувати близько 29,6 мільйона тонн сільськогосподарської продукції у 2026-27 маркетинговому році.

Це на 54% менше, ніж попередня оцінка в 64,4 мільйона тонн.

Експорт пшениці може скоротитися на 53% до 8,3 мільйона тонн порівняно з попереднім прогнозом. Україна є однією з найбільших країн-постачальників зерна у світі, пише видання.

Сільськогосподарський сектор генерував понад половину її експортних доходів минулого року. Російські атаки на порти Одеси, які зазвичай обробляють близько 90% поставок зерна, перекривають ці потоки.

Чи є альтернатива

Альтернативні маршрути через Дунай обмежені посухою, яка призвела до рекордно низького рівня води в річці.

Новий урожай заповнює сховища та впливає на внутрішні ціни. Приблизно 59 мільйонів тонн зерносховищ в Україні можуть бути повністю заповнені до початку листопада. А до кінця осені дефіцит становитиме близько 11 мільйонів тонн.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна:

схвалила субсидовані кредити для сільськогосподарських виробників,

планує подальші заходи щодо збільшення потужностей для зберігання.

Україна також звернулася до Європейської Комісії з проханням надати 220 мільйонів євро (253 мільйони доларів США) у вигляді грантів. Це потрібно для субсидування відсотків за кредитами малим та середнім фермерам.

Київ і Бухарест домовилися розширити поставки через румунський порт Констанца. Державний залізничний оператор України "Укрзалізниця" шукає більше транзитних маршрутів.

Зерно вже перенаправляється через Румунію, Словаччину та Угорщину, але ці показники не можуть повністю замінити експортні потужності Одеси.