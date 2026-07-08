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Экспорт украинских дронов заблокирован де-факто и де-юре, - "Генерал Черешня"

16:00 08.07.2026 Ср
1 мин
Украинский ВПК тормозит не враг, а внутренняя процедура
aimg Валерия Абабина aimg Ульяна Безпалько
Экспорт украинских дронов заблокирован де-факто и де-юре, - "Генерал Черешня" Фото: Экспорт дронов заблокирован (Getty Images)
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Экспорт украинского оружия, в частности дронов, в стране фактически заблокирован. Это сдерживает развитие украинского оборонно-промышленного комплекса и технологий.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал соучредитель компании-производителя беспилотников "Генерал Черешня" Ярослав Гришин.

Гришин подчеркнул, что действующая ситуация с экспортом вооружения не дает украинским производителям возможности легально работать на внешних рынках.

"Пока экспорт де-факто и де-юре у нас запрещен и заблокирован. Эту процедуру нужно запускать, чтобы можно было быстрее и легально работать, потому что запрет экспорта реально замедляет развитие нашего ВПК, технологий и производственных возможностей украинских компаний", - заявил он.

На уточнение, идет ли речь о полном запрете или только о чрезмерной бюрократии, представитель производителя ответил прямо.

"Можно сказать, что де-факто и де-юре запрещено. Все настолько тяжело и долго, что практически невозможно", – отметил Гришин.

В то же время, он убежден, что после завершения войны экспорт украинского оружия станет одним из ключевых драйверов развития оборонной промышленности страны.

Напомним, ранее украинские производители дронов, в частности "Генерал Черешня", называли в числе ключевых проблем ОПК также недостаток кадров и сокращение поставок китайских комплектующих.

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