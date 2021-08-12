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Експорт з України зріс на третину завдяки буму на товарних ринках

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Україна, Четвер 12 серпня 2021 15:49
Експорт з України зріс на третину завдяки буму на товарних ринках Фото: зовнішньоторговельний оборот зріс на 31% (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Олександр Білоус

Обсяг зовнішньої торгівлі товарами в січні-липні 2021 року склав 72,611 млрд доларів. Це на 31% більше, ніж за аналогічний період минулого року (55,484 млрд доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані митної статистики України.

За даними Державної митної служби, експорт товарів з України за січень-липень склав 35,513 млрд доларів, що на 33% більше, ніж минулого року, імпорт зріс на 29% до 37,098 млрд доларів. Негативне сальдо зафіксовано на рівні 1,586 млрд доларів.

Експорт продовольства за січень-липень 2021 року склав 12,493 млрд доларів, що на 7% більше в порівнянні з минулим роком. Експорт металів зріс на 63% до 8,633 млрд доларів.

Імпорт паливно-енергетичних товарів зріс на 33% до 6,095 млрд доларів.

Експорт з України зріс на третину завдяки буму на товарних ринках

Нагадаємо, оптові ціни виробників промислової продукції у липні 2021 року в порівнянні з липнем минулого року зросли на 42,2%. Ціни в межах України зросли на 33,9%, за межі України - на 75,1%.

Як повідомляло РБК-Україна, обсяг зовнішньої торгівлі товарами у січні-грудні 2020 року склав 103,434 млрд доларів. Це на 6% менше, ніж за 2019 рік (110,476 млрд доларів).

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