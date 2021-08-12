Экспорт из Украины вырос на треть благодаря буму на товарных рынках

Объем внешней торговли товарами в январе-июле 2021 года составил 72,611 млрд долларов. Это на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года (55,484 млрд долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные таможенной статистики Украины .

По данным Государственной таможенной службы, экспорт товаров из Украины за январь-июль составил 35,513 млрд долларов, что на 33% больше, чем в прошлом году, импорт вырос на 29% до 37,098 млрд долларов. Отрицательное сальдо зафиксировано на уровне 1,586 млрд долларов.

Экспорт продовольствия за январь-июль 2021 года составил 12,493 млрд долларов, что на 7% больше по сравнению с прошлым годом. Экспорт металлов вырос на 63% до 8,633 млрд долларов.

Импорт топливно-энергетических товаров вырос на 33% до 6,095 млрд долларов.