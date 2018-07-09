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Интервью

Экспорт из Украины в ЕС за январь-апрель составил 6,6 млрд долларов, - Микольская

НовостиЭкономика    09.07.2018 - 14:10
Фото: Наталья Микольская (Bogdan Bortakov facebook)
Фото: Наталья Микольская (Bogdan Bortakov facebook)

Объем экспорта увеличился на 26,6%

За четыре месяца этого года экспорт товаров из Украины в страны ЕС составил 6,6 млрд долларов, увеличившись на 26,6%. Об этом в своем Twitter сообщила заместитель министра экономического развития и торговли, торговая представительница Украины Наталья Микольская.

По ее словам, доля ЕС в общем объеме украинского экспорта составляет 42,9%, а страны-члены содружества остаются основными внешнеэкономическими партнерами нашей страны.

"ЕС является основным торговым партнером Украины с долей 42,9% в экспорте товаров. За 4 месяца этого года экспорт товаров составил 6,6 млрд долларов и вырос на 26,6%. Интеграция с ЕС - это выбор украинского общества, и мы должны двигаться в этом направлении!", - написала Микольская.

Напомним, ранее она сообщила, что экспорт товаров из Украины в январе-апреле 2018 года составил 15,5 млрд долларов и увеличился на 1,8 млрд долларов по сравнению с 4 месяцами 2017 года.

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Теги публикации: экспорт, Евросоюз, товары  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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