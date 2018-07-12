Экспорт украинских товаров в Израиль превысил 223 млн долларов

Экспорт за первые четыре месяца 2018 года составил 223,1 млн долларов

Экспорт товаров в Израиль из Украины за первые четыре месяца 2018 года составил 223,1 млн долларов. Об этом в Facebook сообщила заместитель министра экономического развития и торговли, торговая представительница Украины Наталья Микольская.

По ее словам, экспорт товаров в Израиль за первые четыре месяца 2018 года составил 223,1 млн долларов.

Напомним, ранее она сообщала, что за четыре месяца 2018 года экспорт товаров из Украины в страны ЕС составил 6,6 млрд долларов, увеличившись на 26,6%.

В частности, доля ЕС в общем объеме украинского экспорта составляет 42,9%, а страны-члены содружества остаются основными внешнеэкономическими партнерами нашей страны.