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Експорт товарів з України через війну скоротився майже вдвічі, - НБУ

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Україна, Субота 17 вересня 2022 12:26
Експорт товарів з України через війну скоротився майже вдвічі, - НБУ Фото: експорт з України падав прискореними темпами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами та послугами Україні у II кварталі 2022 року становив 6,2 млрд доларів. Війна в Україні суттєвіше вплинула на експорт товарів, який скоротився майже вдвічі (на 46,6%) насамперед через падіння виробництва та логістичні проблеми, тоді як імпорт товарів скоротився меншими темпами (на 25,9%).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Огляд платіжного балансу в II кварталі 2022 року від Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, експорт товарів становив 8,0 млрд доларів. Внаслідок воєнних дій найбільше скоротився експорт чорних та кольорових металів - на 68,9%, а також продовольчих товарів - на 35,1%, насамперед за рахунок падіння експорту зернових (на 58,4%).

Імпорт товарів становив 11,3 млрд доларів. Енергетичний імпорт зріс насамперед за рахунок нафтопродуктів на 4,0%; неенергетичний імпорт скоротився на 31,4%.

Дефіцит платіжного балансу

За даними НБУ, профіцит поточного рахунку платіжного балансу в II кварталі 2022 року становив 1,0 млрд доларів, або 3,1% від ВВП.

"Профіцит сформувався завдяки зростанню вторинних доходів за рахунок грантів від міжнародних партнерів та гуманітарної допомоги, а також через скорочення виплат за інвестиційними доходами. Водночас сформувався значний дефіцит торгівлі товарами та послугами за рахунок суттєвого зниження експорту та значних витрат громадян України, які перебувають за кордоном", - йдеться в огляді.

У ІI кварталі 2022 року сформувався значний чистий відплив за фінансовим рахунком - 5,7 млрд доларів. Відплив за операціями приватного сектору (9,4 млрд доларів) лише частково компенсувався припливом до державного сектору (3,7 млрд доларів).

У підсумку дефіцит зведеного платіжного балансу в II кварталі 2022 року становив 4,8 млрд доларів.

Нагадаємо, станом на 16 вересня негативне сальдо інтервенцій Національного банку України з початку року склало 14,7 млрд доларів та 1,7 млрд євро.

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Національний банк України
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