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Экспорт товаров из Украины из-за войны сократился почти вдвое, - НБУ

Новина українською →
Украина, Суббота 17 сентября 2022 12:26
Экспорт товаров из Украины из-за войны сократился почти вдвое, - НБУ Фото: экспорт из Украины падал ускоренными темпами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Дефицит внешней торговли товарами и услугами Украины во II квартале 2022 составил 6,2 млрд долларов. Война в Украине существенно повлияла на экспорт товаров, который сократился почти вдвое (на 46,6%), прежде всего из-за падения производства и логистических проблем, тогда как импорт товаров сократился меньшими темпами (на 25,9%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Обзор платежного баланса во II квартале 2022 года от Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, экспорт товаров составил 8 млрд долларов. В результате военных действий больше всего сократился экспорт черных и цветных металлов - на 68,9%, а также продовольственных товаров - на 35,1%, прежде всего за счет падения экспорта зерновых (на 58,4%).

Импорт товаров составил 11,3 млрд долларов. Энергетический импорт вырос, прежде всего, за счет нефтепродуктов на 4,0%; неэнергетический импорт сократился на 31,4%.

Дефицит платежного баланса

По данным НБУ, профицит текущего счета платежного баланса во II квартале 2022 составил 1,0 млрд долларов, или 3,1% от ВВП.

"Профицит сформировался благодаря росту вторичных доходов за счет грантов от международных партнеров и гуманитарной помощи, а также из-за сокращения выплат по инвестиционным доходам. В то же время сформировался значительный дефицит торговли товарами и услугами за счет существенного снижения экспорта и значительных расходов граждан Украины, находящихся за границей" , – говорится в обзоре.

Во II квартале 2022 года сформировался значительный чистый отток по финансовому счету - 5,7 млрд долларов. Отток по операциям частного сектора (9,4 млрд долларов) лишь частично компенсировался притоком в государственный сектор (3,7 млрд долларов).

В результате дефицит сводного платежного баланса во II квартале 2022 года составил 4,8 млрд долларов.

Напомним, по состоянию на 16 сентября отрицательное сальдо интервенций Национального банка Украины с начала года составило 14,7 млрд. долларов и 1,7 млрд. евро.

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