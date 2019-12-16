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Експорт товарів з України зростає швидше за імпорт

Новини » Економіка     16.12.2019 - 16:38
Експорт товарів з України зростає швидше за імпорт
Фото: залізнична станція (Віталій Носач, РБК-Україна)

Держстат оприлюднив дані за 10 місяців року

Зовнішній товарообіг України у січні-жовтні 2019 року становив 91753,5 млн доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики.

За даними статистичного відомства, експорт товарів становив 41645,2 млн доларів, що на 7,4% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Експорт товарів з України зростає швидше за імпорт

www.ukrstat.gov.ua

У січні-жовтні 2019 року імпорт становив 50108,3 млн доларів, що на 7,1% більше, ніж роком раніше.

Експорт товарів з України зростає швидше за імпорт

www.ukrstat.gov.ua

Негативне сальдо склало о 8463,1 млн доларів (у січні-жовтні 2018 року негативне - 8002,8 млн доларів).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,83 (у січні-жовтні 2018 року - 0,83).

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, від'ємне сальдо зовнішньоторговельного балансу України в 2018 році склало 5826,1 млн доларів, що в 2,3 рази більше, ніж у 2017 році (2501,1 млн доларів).

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Державної служби статистики України, загальний товарообіг України (експорт та імпорт товарів) за 9 місяців 2019 року склав 81,284 млрд доларів. За підсумками трьох кварталів найбільшим торговим партнером залишається Китай - 9,184 млрд доларів і 11,3% від загального обсягу.

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Новини України сальдоекспортДержавна служба статистики
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