Россия планирует продавать более 80% нефти в страны, которые не ввели против нее санкции
Россия планирует направлять в 2023 году более 80% своего экспорта нефти в так называемые "дружественные" страны, т.е. государства которые не ввели санкции против Москвы в связи с ее вторжением в Украину.
Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Он добавил, что в эти страны также будет поступать 75% российских нефтепродуктов, и что Москва продолжает искать новые рынки сбыта.
Россия увеличила продажи со скидкой в Китай и Индию, в частности, после того, как она пострадала от западных санкций и ценового потолка G7, призванного ограничить ее способность финансировать войну в Украине за счет доходов от нефти.
Новак также предупредил о неопределенности на мировых рынках нефти, заявив, что западные страны из группы ОЭСР, в которую входят США, Канада и Норвегия, могут высвободить свои стратегические запасы нефти.
Напомним, Россия, третий по величине производитель нефти в мире, 10 февраля заявила, что сократит добычу сырой нефти в марте на 500 тысяч баррелей в сутки, или примерно на 5% добычи, в ответ на западные ограничения на ее экспорт, которые были введены после вторжения в Украину.