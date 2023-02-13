Россия планирует продавать более 80% нефти в страны, которые не ввели против нее санкции

Россия планирует направлять в 2023 году более 80% своего экспорта нефти в так называемые "дружественные" страны, т.е. государства которые не ввели санкции против Москвы в связи с ее вторжением в Украину.

Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Он добавил, что в эти страны также будет поступать 75% российских нефтепродуктов, и что Москва продолжает искать новые рынки сбыта.

Россия увеличила продажи со скидкой в Китай и Индию, в частности, после того, как она пострадала от западных санкций и ценового потолка G7, призванного ограничить ее способность финансировать войну в Украине за счет доходов от нефти.

Новак также предупредил о неопределенности на мировых рынках нефти, заявив, что западные страны из группы ОЭСР, в которую входят США, Канада и Норвегия, могут высвободить свои стратегические запасы нефти.