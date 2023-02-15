Китай возобновил закупки российской нефти марки Urals с большими скидками

Крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы Китая PetroChina и Sinopec возобновили закупки российской нефти со скидкой после непродолжительной паузы в конце 2022 года, как раз перед началом эмбарго Европейского Союза на российскую нефть

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Нефть марки Urals, ранее потребляемая в Европе, теперь направляется в Индию и Китай по сниженным ценам после эмбарго ЕС на российскую нефть после вторжения РФ в Украину.

По данным Reuters, государственные нефтеперерабатывающие заводы получили от своей штаб-квартиры разрешение покупать российскую нефть у торговых компаний с большими скидками, что резко сократит затраты крупнейшего в мире импортера нефти и повысит маржу переработки.

Разрешение пришло как раз в тот момент, когда спрос на транспортное топливо восстанавливается в Китае, потребителе нефти номер два в мире, после того, как он отменил свою политику нулевого COVID.

PetroChina получит около 1,5 млн баррелей сырой нефти марки Urals в конце этого месяца на борту танкеров Aframax NS Arctic и Crudemed на своем нефтеперерабатывающем заводе мощностью 200 тысяч баррелей в сутки в Циньчжоу.

Данные показали, что в последний раз НПЗ импортировал по 730 тысяч баррелей нефти марки Urals в октябре и ноябре.

Unipec, торговое подразделение ведущего азиатского нефтеперерабатывающего предприятия Sinopec, также намерено возобновить импорт, хотя пока неясно, какой объем он закупил и куда он будет доставлен.

"Неудивительно, что в данный момент государственные нефтеперерабатывающие заводы Китая покупают российскую нефть. Цены на Urals значительно ниже ценового предела, а дешевое сырье своевременно, поскольку оно увеличит объемы переработки, когда возрастет спрос в Китае", - сказал китайский нефтетрейдер.

Отгружаемая в марте нефть марки Urals торгуется с дисконтом около 13 долларов по отношению к ICE Brent с доставкой на условиях отгрузки по сравнению с дисконтом в 7 долларов два месяца назад.

Unipec был одним из крупнейших покупателей российской сырой нефти в прошлом году, когда западные страны отказались от торговли с Россией после ее вторжения в Украину. НПЗ Sinopec в городах Маомин, Чжаньцзян, Нинбо и Тяньцзинь ранее получали нефть марки Urals.

И PetroChina, и Unipec могут покупать только российскую нефть, поставляемую в Китай, у торговых компаний, которые проводят платежи российским производителям, организуют отгрузку и страхование, сообщили источники, знакомые с ситуацией.

По словам источников, ни одна из компаний не нарушает санкции. Они также добавили, что они не используют западные корабли или страховку, разрешенную механизмом ограничения цен, разработанном странами "Большой семерки", Европейским Союзом и Австралией и направленным на то, чтобы ограничить Россию в финансировании ее войны против Украины.

Согласно механизму, компании, участвующие в сделках, должны предъявить официальным лицам США документы, подтверждающие, что цена на российскую нефть ниже 60 долларов за баррель. По словам источников, проводя через посредников, китайские крупные компании защищаются от контроля США за их сделками.

Другой источник сообщил, что судоходство и страхование остаются препятствиями в торговле российской нефтью, поскольку российские финансовые учреждения и страховые компании в основном находятся под санкциями, и им будет сложно проводить выплаты в случае аварии.

По данным Kpler, импорт нефти марки Urals в Китай упал до 1,45 млн баррелей в декабре с пикового значения в 9,67 млн баррелей в августе. Но в январе он восстановился и, как ожидается, вырастет в ближайшие месяцы, говорят трейдеры.