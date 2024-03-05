ЕС призвал Китай прекратить поставки технологий военно-промышленному комплексу РФ
Китай должен предпринять все возможные действия для прекращения поставок технологий российскому военно-промышленному комплексу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представительство ЕС в России.
Отмечается, что сторона ЕС вновь выразила серьезную озабоченность относительно значительных объемов товаров двойного назначения и передовых технологий, экспортируемых из Китая российским военно-промышленным комплексом.
Ранее это также было высказано на саммите ЕС-Китай, который прошел 7 декабря 2023 года.
"В связи с этим ЕС призвал Китай принять в пределах своей юрисдикции эффективные шаги по пресечению потоков этих наиболее чувствительных товаров", - говорится в заявлении.
Связи Китая и России
Китай стал теснее поддерживать связи с РФ после начала полномасштабного вторжения в Украину. В частности, Пекин отказался присоединиться к санкциям, введенным США против Кремля.
Пекин и Москва разделяют взаимный интерес в том, чтобы бросить вызов доминированию США в мировом порядке, ведь их отношения с демократическими странами становятся все более напряженными.
В октябре Минобороны США заявило, что Китай, несмотря на свои возражения, поставляет России вооружение. В частности, беспилотники, стрелковое оружие и снаряжение.
А министр иностранных дел Китая Ван I заверил украинского коллегу Дмитрия Кулебу, что Пекин не поставляет летальное оружие в Россию.
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