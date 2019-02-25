Експорт Київської обл. до ЄС у 2018 зріс на 19,3%, - Порошенко

Обсяг експорту становить 766 млн доларів

Значительную роль в восстановлении экономического роста Украины сыграло подписание Соглашения об ассоциации с Европейским союзом (ЕС). В частности, экспорт Киевской обл. в ЕС в 2018 вырос на 19,3%, заявил Петр Порошенко в ходе выступления в Киевской области, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Порошенко, доля ЕС в структуре экспорта составляет 42,6%, в РФ - 7,7%.

"В 2018 мы продали товаров в страны ЕС больше, чем когда-либо", - отметил президент.

Он также рассказал о внешней торговле в Киевской области.

"В прошлом году экспорт из области в ЕС вырос на 19,3%, его объем составляет 766 млн долларов. Это 41% всего экспорта области", - добавил Порошенко.

Напомним, ранее Порошенко уже заявлял, что украинский экспорт достиг наибольшей отметки за всю нашу торговую историю с ЕС.

Кроме того, Министерство экономического развития и торговли Украины сообщало, что экспорт украинских товаров в страны Европейского Союза в 2018 году составил 20,2 млрд долларов.