Экспорт газа из РФ в Европу и Азию с начала года сократился более чем на 40%, - СМИ
"Газпром", который является экспортером-монополистом газа из РФ, сократил поставки энергоносителя в страны, которые не входят в СНГ, на 43% за первые 10 месяцев года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Montel Group.
Отмечается, что до конца октября российская государственная газовая компания экспортировала 91,2 млрд кубометров газа в страны Европы и Азии, что на 67,6 млрд кубометров меньше, чем за аналогичный период 2021 года.
В то же время добыча газа упала почти на 19% в годовом исчислении - до 344 млрд кубометров за 10 месяцев текущего года.
В "Газпроме" заявили, что снижение потребления газа в ЕС стало ключевым фактором снижения спроса на газ в мире. Отмечается, что в январе-октябре мировой спрос снизился более чем на 40 млрд кубометров, причем на страны ЕС приходится 36 млрд кубометров, или 85%.
Ранее мы писали, что "Газпром" на 50% сократил поставки газа в Молдову. На ноябрь компания подтвердила поставку Молдове лишь 5,7 млн кубометров газа в сутки.
Также сообщалось, что иностранные трейдеры увеличили закачку в ПХГ Украины из-за избытка газа в Европе.
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