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Экспорт газа из РФ в Европу и Азию с начала года сократился более чем на 40%, - СМИ

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Москва, Вторник 01 ноября 2022 15:54
Экспорт газа из РФ в Европу и Азию с начала года сократился более чем на 40%, - СМИ Фото: экспорт газа из России сократился более чем на 40% (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

"Газпром", который является экспортером-монополистом газа из РФ, сократил поставки энергоносителя в страны, которые не входят в СНГ, на 43% за первые 10 месяцев года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Montel Group.

Отмечается, что до конца октября российская государственная газовая компания экспортировала 91,2 млрд кубометров газа в страны Европы и Азии, что на 67,6 млрд кубометров меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

В то же время добыча газа упала почти на 19% в годовом исчислении - до 344 млрд кубометров за 10 месяцев текущего года.

В "Газпроме" заявили, что снижение потребления газа в ЕС стало ключевым фактором снижения спроса на газ в мире. Отмечается, что в январе-октябре мировой спрос снизился более чем на 40 млрд кубометров, причем на страны ЕС приходится 36 млрд кубометров, или 85%.

Ранее мы писали, что "Газпром" на 50% сократил поставки газа в Молдову. На ноябрь компания подтвердила поставку Молдове лишь 5,7 млн ​​кубометров газа в сутки.

Также сообщалось, что иностранные трейдеры увеличили закачку в ПХГ Украины из-за избытка газа в Европе.

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