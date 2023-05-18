Экспорт газа позволит удержать от падения газодобычу в Украине, - аналитики

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитику ZN.ua.

"В первый год полномасштабного вторжения РФ спад газодобычи в Украине оказался не катастрофическим. Падение на 6%, или 1,3 млрд кубометров, при тех обстоятельствах - терпимое… При этом резко обвалился спрос. Если население сократило потребление газа на 10–12%, то промышленность - на 40%, а в отдельные месяцы - почти наполовину", - говорится в статье.

В результате часть газа стало просто некому продавать. Особенно пострадала частная газодобыча, традиционно работающая с промышленностью. "На треть добытого им газа спроса не было, и его просто отправляли в подземные хранилища (ПХГ). К весне у них накопилось 1,6 млрд кубометров частного газа. Отмечается, что сейчас баланс газа в Украине очень напряжен и в лучшем случае по итогам В 2023 году отечественная газодобыча "выйдет в ноль".

"Снижение добычи частниками даже на 400-500 млн кубометров приведет к необходимости его где-то покупать. И если при украинской добыче государство получает налоги, то импорт - чистые расходы", - подчеркнули в статье.

Подчеркивается, что идея экспортировать газ, над которой размышляют в Минэнерго, финансовом и энергетическом комитетах парламента, логична, ведь газодобывающие компании смогут получить рынок сбыта для своей продукции и сохранить добычу.

Напомним, ранее глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус предложил возобновить экспорт газа и угля.

По его словам, благодаря частичному экспорту угля и газа, Украина может привлечь дополнительные ресурсы для восстановления энергосистемы после массированных атак.