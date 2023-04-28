ua ru
Пт, 28 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Раде предлагают возобновить экспорт угля и газа

Новина українською →
Пятница 28 апреля 2023 18:34
В Раде предлагают возобновить экспорт угля и газа Фото: Андрей Герус (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Благодаря частичному экспорту угля и газа, Украина может привлечь дополнительные ресурсы для восстановления энергосистемы после массированных атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета Верховной рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг Андрея Геруса.

"Если у нас несколько усложнился вопрос с экспортом электроэнергии, а накоплен уголь больше, чем было на эту дату прошедшие два года, возможно, есть смысл разрешить в определенных лимитах экспорт угля. И это тоже будет ресурсом для восстановления. Возможно, даже в каких-то лимитах разрешить и экспорт газа", - сказал он.

По его словам, Министерство энергетики должно проанализировать ситуацию, насколько она в таких условиях "будет контролируемой и стабильной перед следующим отопительным сезоном".

Герус также добавил, что сейчас запас угля в Украине превышает 1,2 млн тонн, что больше, чем в то же время в 2021 и 2022 годах.

Напомним, ранее Герус заявлял, что Украине нужно более $1 миллиарда на восстановление энергосистемы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Андрей Герус Газ
NEWS
Воины ССО показали уличные бои в Бахмуте (видео)
Воины ССО показали уличные бои в Бахмуте (видео)
DAILY
Алексей Резников: Когда придет время разговоров о мире, диктовать будет Украина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Алексей Резников: Когда придет время разговоров о мире, диктовать будет Украина