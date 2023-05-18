Експорт газу дозволить утримати від падіння газовидобуток в Україні, - аналітики

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітику ZN.ua.

"У перший рік повномасштабного вторгнення РФ спад газовидобутку в Україні виявився не катастрофічним. Падіння на 6%, або 1,3 млрд кубометрів, при тих обставинах - терпиме… При цьому різко обвалився попит. Якщо населення скоротило споживання газу на 10–12%, то промисловість - на 40%, а в окремі місяці - майже наполовину". - йдеться в статті.

У результаті, частину газу стало просто нікому продавати. Особливо постраждав приватний газовидобуток, що традиційно працює з промисловістю. "На третину видобутого ним газу попиту не було, і його просто відправляли в підземні сховища (ПСГ). До весни в них накопичилось 1,6 млрд кубометрів приватного газу. Наголошується, що зараз баланс газу в Україні дуже напружений і у найкращому випадку за підсумками 2023 року вітчизняний газовидобуток "вийде в нуль".

"Зниження видобутку приватниками навіть на 400–500 млн кубометрів призведе до необхідності його десь купувати. І якщо при українському видобутку держава отримує податки, то імпорт - чисті витрати", - наголосили у статті.

Підкреслюється, що ідея експортувати газ, над якою розмірковують у Міненерго, фінансовому та енергетичному комітетах парламенту, є логічною, адже газовидобувні компанії зможуть отримати ринок збуту для своєї продукції і зберегти видобуток.

Нагадаємо, раніше голова комітету Верховної ради з питань енергетики та комунальних послуг Андрій Герус запропонував відновити експорт газу та вугілля.

За його словами, завдяки частковому експорту вугілля та газу Україна може залучити додаткові ресурси для відновлення енергосистеми після масованих атак.