Экспорт лома угрожает экономической безопасности, ограничения нужны еще "на вчера", - Каленков

Проблема экспорта металлолома из Украины уже давно приобрела характер угрозы экономической безопасности нашей страны. Украинским металлургам еще "на вчера" нужны действенные меры для стабилизации рынка в условиях военных действий.

Как пишет РБК-Украина , об этом в интервью GMK Center рассказал президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

"Это ставит под угрозу работу предприятий горно-металлургического комплекса, потому что усиливает дефицит металлолома внутри Украины. Металлурги еще в начале текущего года обращались к правительству с призывом тем или иным способом ограничить отток стратегического сырья за пределы страны", - сказал он.

По его оценкам, сейчас на украинском рынке наблюдается дефицит лома, который за 9 месяцев составил 180 тыс. т.

В 2025 году ситуация только ухудшилась: уже по итогам января-сентября объемы экспорта лома превысили те, что были зафиксированы за весь 2024 год, и составили 312 тыс. т (рост +54%).

"Поэтому на фоне таких крайне неблагоприятных тенденций, угрожающих экономике страны, правительство сделало первые шаги к принятию государственного и волевого решения - временно ограничить экспорт металлолома", - подчеркнул Александр Каленков.

Глава "Укрметаллургпрома" назвал инициативу Кабмина установить нулевую квоту на экспорт металлолома с 1 января 2026 года "экономически обоснованной".

"Металл, изготовленный из переработанного лома и экспортируемый, приносит в бюджет в 8-10 раз больше поступлений, чем сырьевой лом, вывезенный транзитом через ЕС. По нашим оценкам, потери валютной выручки по такой схеме за 9 месяцев составили 0,5-1,1 млрд долларов", - подчеркнул президент ассоциации.

Александр Каленков также напомнил о социальном факторе, поскольку большинство металлургических заводов расположены в прифронтовых регионах, а некоторые даже в зонах активных боевых действий.

"Они обеспечивают десятки тысяч рабочих мест в этих областях, а одно рабочее место в металлургическом производстве формирует 4-5 рабочих мест в смежных отраслях. Следовательно, если подытожить, учитывая металлургов, смежников и членов их семей, то речь идет об обеспечении работой и доходом примерно 1 млн украинцев в прифронтовых регионах", - констатировал он.

Кроме того, Каленков подчеркнул, что нулевая квота и экспортная пошлина в 180 евро за тонну сформируют общую инфраструктуру, которая позволит сохранить стратегическое сырье, то есть металлолом, внутри страны.

"Пошлина блокирует прямой экспорт в Турцию, однако не действует в торговле со странами ЕС. Недобросовестные экспортеры пользуются этим, вывозя металлолом транзитом в европейские порты, откуда он направляется в Турцию и Индию - страны, покупающие энергоносители у РФ и тем самым косвенно поддерживающие ее агрессию", - сообщил он.

То есть, большая часть украинского металлолома направляется через порты ЕС транзитом, а не остается у европейских металлургов, поэтому фактически Евросоюз и Украина "собственно кормят конкурентов", подчеркнул президент "Укрметаллургпрома".

Каленков добавил, что он ожидает активное сопротивление введению нулевой квоты со стороны экспортеров металлолома, среди которых многие компании с сомнительной репутацией.