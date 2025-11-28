ua en ru
Пт, 28 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Экспорт лома угрожает экономической безопасности, ограничения нужны еще "на вчера", - Каленков

Пятница 28 ноября 2025 13:14
UA EN RU
Экспорт лома угрожает экономической безопасности, ограничения нужны еще "на вчера", - Каленков Фото: экспорт лома угрожаэ экономической безопасности Украины (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Проблема экспорта металлолома из Украины уже давно приобрела характер угрозы экономической безопасности нашей страны. Украинским металлургам еще "на вчера" нужны действенные меры для стабилизации рынка в условиях военных действий.

Как пишет РБК-Украина, об этом в интервью GMK Center рассказал президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

"Это ставит под угрозу работу предприятий горно-металлургического комплекса, потому что усиливает дефицит металлолома внутри Украины. Металлурги еще в начале текущего года обращались к правительству с призывом тем или иным способом ограничить отток стратегического сырья за пределы страны", - сказал он.

По его оценкам, сейчас на украинском рынке наблюдается дефицит лома, который за 9 месяцев составил 180 тыс. т.

В 2025 году ситуация только ухудшилась: уже по итогам января-сентября объемы экспорта лома превысили те, что были зафиксированы за весь 2024 год, и составили 312 тыс. т (рост +54%).

"Поэтому на фоне таких крайне неблагоприятных тенденций, угрожающих экономике страны, правительство сделало первые шаги к принятию государственного и волевого решения - временно ограничить экспорт металлолома", - подчеркнул Александр Каленков.

Глава "Укрметаллургпрома" назвал инициативу Кабмина установить нулевую квоту на экспорт металлолома с 1 января 2026 года "экономически обоснованной".

"Металл, изготовленный из переработанного лома и экспортируемый, приносит в бюджет в 8-10 раз больше поступлений, чем сырьевой лом, вывезенный транзитом через ЕС. По нашим оценкам, потери валютной выручки по такой схеме за 9 месяцев составили 0,5-1,1 млрд долларов", - подчеркнул президент ассоциации.

Александр Каленков также напомнил о социальном факторе, поскольку большинство металлургических заводов расположены в прифронтовых регионах, а некоторые даже в зонах активных боевых действий.

"Они обеспечивают десятки тысяч рабочих мест в этих областях, а одно рабочее место в металлургическом производстве формирует 4-5 рабочих мест в смежных отраслях. Следовательно, если подытожить, учитывая металлургов, смежников и членов их семей, то речь идет об обеспечении работой и доходом примерно 1 млн украинцев в прифронтовых регионах", - констатировал он.

Кроме того, Каленков подчеркнул, что нулевая квота и экспортная пошлина в 180 евро за тонну сформируют общую инфраструктуру, которая позволит сохранить стратегическое сырье, то есть металлолом, внутри страны.

"Пошлина блокирует прямой экспорт в Турцию, однако не действует в торговле со странами ЕС. Недобросовестные экспортеры пользуются этим, вывозя металлолом транзитом в европейские порты, откуда он направляется в Турцию и Индию - страны, покупающие энергоносители у РФ и тем самым косвенно поддерживающие ее агрессию", - сообщил он.

То есть, большая часть украинского металлолома направляется через порты ЕС транзитом, а не остается у европейских металлургов, поэтому фактически Евросоюз и Украина "собственно кормят конкурентов", подчеркнул президент "Укрметаллургпрома".

Каленков добавил, что он ожидает активное сопротивление введению нулевой квоты со стороны экспортеров металлолома, среди которых многие компании с сомнительной репутацией.

Экспорт лома из Украины

Ранее эксперты отмечали, что экспорт металлолома из Украины усиливает дефицит стратегического сырья и ставит под угрозу стабильность металлургической отрасли.

Напомним, за девять месяцев 2025 года экспорт лома черных металлов вырос на 54% - до 311,8 тыс. тонн, превысив показатели всего прошлого года. Основным направлением поставок остается Польша.

Читайте РБК-Украина в Google News
экспорт металлолома Металлургпром
Новости
НАБУ подтверждает обыски у Ермака: первые детали
НАБУ подтверждает обыски у Ермака: первые детали
Аналитика
Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает