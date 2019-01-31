Експорт аграрної продукції до країн ЄС у 2018 збільшився на 8,7%

Експорт продукції АПК до країн ЄС у 2018 перевищив 6,3 млрд доларів

По результатам 2018 года внешнеторговый оборот товарами АПК между Украиной и странами ЕС увеличился на 11,4% по сравнению с 2017 годом и достиг более 9 млрд долларов, из которых 6,3 млрд долларов приходится на украинский аграрный экспорт. Об этом рассказала заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Трофимцева, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики.

По ее словам, украинский экспорт продукции АПК в страны ЕС продолжает демонстрировать ежегодный рост: в 2016 году он был чуть более чем 4 млрд долларов, в 2017 году - 5,8 млрд долларов.

"По результатам 2018 года он превышает 6,3 млрд долларов. Такая динамика четко демонстрирует успешность Соглашения о ЗСТ между Украиной и ЕС в сфере АПК. Это дает нам основания говорить о том, что украинские производители являются конкурентоспособными на рынках европейских стран и могут успешно экспортировать свою продукцию в соответствии с высочайшими стандартами безопасности и качества", - отметила Трофимцева.

По ее словам, лидерами украинского аграрного экспорта на рынки ЕС остаются зерновые, которых экспортировано более чем на 2,2 млрд долларов, семян масличных культур - 1,1 млрд долларов и масла - 1,1 млрд долларов.

Напомним, по данным Государственной службы статистики, производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-декабре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 7,8%. Таким образом, рост по 2018 год стало максимальным за последние пять лет.

Отметим, что по данным Национального банка Украины, в ноябре 2018 года рост объемов экспорта продовольственных товаров ускорился до 27,2% г/г, достигнув исторического рекорда (2,1 млрд долларов) и обеспечив почти 53% всего экспорта товаров из Украины.